Ліга конференцій

Італієць відзначив українського фахівця.

Головний тренер флорентійської Фіорентини Стефано Піолі висловився про майбутнє протистояння з житомирським Поліссям в рамках плей-оф кваліфікації Ліги конференцій. Цитує італійського фахівця Sky Sport Italia.

"Ми підходимо до гри з максимальною енергією та ентузіазмом. Виконали все, що готували, команда добре попрацювала. Ми готові. Але вирішальним буде тільки гра на футбольному полі.

Полісся зіграло більше офіційних матчів? Ми не повинні думати, що це перевага суперника і не повинні мати такого настрою. Почуваємося добре і думаємо про цю гру ще з липня. У нас є п'ять замін, ми працюємо всього 40 днів, але цього достатньо, щоб мати ідеї і власний стиль гри. Ми повинні реалізувати це з силою і переконаністю.

Тренер Полісся сказав, що ми можемо дійти до фіналу Ліги конференцій? Ротань — хитрий тренер. У кожного своя стратегія, він хороший тренер, і в нього – хороша команда. Вони збалансовані, мають якість, серед стартового складу цілих сім гравців, які грають лівою ногою. Але ми думаємо про власний прогрес і про те, щоб пройти цей раунд. Це буде непроста гра, але ми готові. Нормально, що доведеться долати труднощі разом.

Мій проект формується завдяки співпраці клубу і тренерського штабу. Ми хочемо підвищити технічний рівень і наші амбіції. Це вимагає часу, ми добре працюємо, а клуб зберіг ключових гравців – Де Хеа, Додо, Кіна, Мандрагору та інших. Ми повинні підняти рівень: якщо вийде в це трансферне вікно – добре, якщо ні – зробимо це пізніше. Цей шлях вимагає енергії та мотивації.

Хочеться подарувати трофей Давіде Асторі. Не хочу бути банальним, але Давіде завжди зі мною, а зараз ще більше. Це була б мрія, але спочатку потрібно грати і рости як команда. Я знайшов колектив, готовий працювати, тепер потрібно довести це на полі.

Додаткова робота над мотивацією? Ні, нам це не потрібно. Інакше це означало б, що все дуже погано, а це не так. З самого початку зборів ми чітко тримали в голові цю дату. Ми працювали над ідеями гри і балансом, а не над мотивацією. Ліга конференцій – це шанс довести нашу цінність і грати в Європі, що завжди важливо. Якщо ми хочемо рости, повинні залишатися в єврокубках з амбіціями, і наша Європа зараз – це Ліга конференцій.

Сезон ще не почався. На папері ми сильні, але є Крістал Пелас і німецькі клуби. У будь-якому випадку, я впевнений, що проти Полісся ми зіграємо добре. У нас величезне бажання перемагати і провести неймовірний сезон", – сказав Піолі.

