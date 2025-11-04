Італія

60-річний італійський фахівець залишив посаду після 10 турів без перемог в Серії А.

Італійська Фіорентина оголосила про звільнення головного тренера Стефано Піолі. Про це повідомила пресслужба клубу.

60-річний фахівець очолив команду влітку 2025 року, однак не зміг виправдати очікувань керівництва. Під його керівництвом Фіалки не здобули жодної перемоги в 10 турах Серії А, маючи лише чотири очки та посідаючи останнє, 20-те місце в турнірній таблиці.

Попри невдалі результати в чемпіонаті, Фіорентина демонструє успіх у Лізі конференцій, де після двох турів лідирує у своїй групі з 6 очками. Втім, це не врятувало Піолі від відставки.

Клуб подякував тренеру та його штабу за професіоналізм і відданість команді під час роботи у Флоренції. Тимчасово обов’язки головного тренера виконуватиме Даніеле Галлоппа, який очолить команду вже з наступного тренування.

Піолі найбільше відомий за роботою з Міланом, який під його керівництвом у 2022 році став чемпіоном Італії. Також у кар’єрі тренера були Салернітана, Парма, Лаціо, Інтер, Болонья та інші клуби. Це був уже другий період Піолі у Фіорентині — перший тривав із 2017 по 2019 рік.