Испания

Второй тайм матча Райо Вальекано — Альбасете будет доигран 10 июня.

15 декабря 2019 в Мадриде проходил поединок 20-го тура испанской Сегунды между Райо Вальекано и Альбасете. В составе гостей с первых минут вышел украинец Роман Зозуля, который подвергся оскорблениям со стороны радикально настроенных ультрас хозяев. Арбитр незамедлительно прервал матч и увел команды в раздевалки.

За данные проделки Райо Вальекано был наказан денежным штрафом и двумя матчами без зрителей. Столичный клуб пытался оспорить данное решение, однако, их апелляцию отклонили.

В марте 2020 года команды встретились между собой во втором круге чемпионата в рамках 30-го тура Сегунды, где хозяином поединка уже был Альбасете. И даже на том матче мадридские фанаты оскорбляли украинца.

После того, как в Испании было принято решение о возобновлении сезонов в Ла Лиге и Сегунде, Федерация футбола Испании также вынесла решение относительно судьбы недоигранного поединка 20-го тура между Райо Вальекано и Альбасете.

Так, согласно официальному сайту RFEF, матч будет доигран начиная со второго тайма при пустых трибунах со счетом 0:0 на табло. Игра состоится 10 июня, в среду, в 20:00 по местному времени (21:00 по Киеву).