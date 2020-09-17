Испания

Аргентинец стал настоящей легендой "сине-гранатовых" за этот продолжительный период времени.

Капитан и нападающий Барселоны Лионель Месси присоединился к системе каталонского гранда ровно 20 лет назад.

В 2000 году аргентинец в возрасте 13 лет покинул академию Ньюэллс Олд Бойз и переехал Барселону, где впоследствии вписал свое имя в историю мирового футбола.

Пресс-служба "сине-гранатовых" поздравила Месси с этим юбилеем, сделав подборку из его фотографий разных возрастов.

В футболке Барселоны Лионелю Месси удалось выиграть множество командных и индивидуальных трофеев, среди которых стоит отметить четыре Лиги чемпионов, десять чемпионств Испании, а также рекордные шесть Золотых мячей.