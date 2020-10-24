Испания

Стали известны стартовые составы команд на центральный матч седьмого тура Ла Лиги между Барселоной и мадридским Реалом.

Левый защитник Барселоны Хорди Альба полностью восстановился после полученной травмы и выйдет в стартовом составе своей команды на Эль Класико. Юный Педри снова получил шанс проявить себя, он сыграет на правом фланге атаки.

Зинедин Зидан вернул в основу Тони Крооса, Винисиуса и Карима Бензема после матча с донецким Шахтером. При этом, французский специалист усадил Луку Модрича в запас. Капитан "сливочных" Серхио Рамос ожидаемо сыграет с первых минут.

Барселона: Нето — Дест, Пике, Ленгле, Альба — Бускетс, де Йонг — Педри, Коутиньо, Фати — Месси

Запасные: Пенья, Арнау, Фирпо, Аленья, Араухо, Брайтвейт, Гризманн, Дембеле, Пуч, Пьянич, Роберто, Тринкан

Реал: Куртуа — Начо, Варан, Рамос, Менди — Вальверде, Каземиро, Кроос — Асенсио, Бензема, Винисиус

Запасные: Лунин, Лопес, Милитан, Модрич, Марсело, Васкес, Йович, Иско, Родриго

Матч Барселона — Реал начнется в 17:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.