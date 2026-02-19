Іспанія

Гравець скоріше за все залишить Мадрид улітку.

Уругвайський центральний захисник Хосе Марія Хіменес уже майже 13 років є частиною проєкту мадридського Атлетіко, куди його придбали за 995 тис. євро з клубу Данубіо.

І хоча контракт 31-річного виконавця добігає завершення лише влітку 2028 року, "матрацники" дедалі частіше ловлять себе на думці, що подальша співпраця з гравцем не лежить у площині інтересів клубу.

У цьому сезоні на рахунку Хіменеса 16 матчів (1133 хвилин) та один забитий м’яч.

ЗМІ повідомляють, що цьогорічна літня трансферна кампанія ризикує стати фінальною крапкою для уругвайця в клубі, тоді як Атлетіко вже має стосовно нього кілька пропозицій.