Испания

Завершилась жеребьевка турнира.

Завершилась жеребьевка полуфинального раунда Кубка Испании.

По итогам жеребьевки Атлетик встретится с Леванте, а Барселона сыграет против Севильи.

На стадии полуфинала будет по два матча. Первые состоятся 10-го февраля, а ответные пройдут 4-го марта.

Напомним, в четвертьфинале Барселона одолела Гранаду (5:3). Леванте оказался сильнее Вильярреала (0:1), Севилья обыграла Альмерию (0:1), а Атлетик, в свою очередь, в серии пенальти оказался удачливее Бетиса.

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