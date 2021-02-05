Завершилась жеребьевка турнира.
Getty Images
05 февраля 2021, 16:00
Завершилась жеребьевка полуфинального раунда Кубка Испании.
По итогам жеребьевки Атлетик встретится с Леванте, а Барселона сыграет против Севильи.
На стадии полуфинала будет по два матча. Первые состоятся 10-го февраля, а ответные пройдут 4-го марта.
Напомним, в четвертьфинале Барселона одолела Гранаду (5:3). Леванте оказался сильнее Вильярреала (0:1), Севилья обыграла Альмерию (0:1), а Атлетик, в свою очередь, в серии пенальти оказался удачливее Бетиса.
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