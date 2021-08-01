Испанский вингер отправится за игровой практикой в Бельгию.
Алекс Кольядо, getty images
01 августа 2021, 14:37
Крайний полузащитник Барселоны Алекс Кольядо в летнее трансферное окно отправится в чемпионат Бельгии.
Как сообщает журналист Фабрицио Романо, 22-летний испанец присоединится к Брюгге на правах аренды, который будет рассчитана на один сезон.
Отмечается, что уже через год Кольядо должен вернуться в стан "сине-гранатовых".
В минувшем сезоне испанский вингер выступал за Барселону Б, за которую провел 22 матча, забил 8 голов и отдал 3 ассиста.