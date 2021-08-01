Испания

Испанский вингер отправится за игровой практикой в Бельгию.

Крайний полузащитник Барселоны Алекс Кольядо в летнее трансферное окно отправится в чемпионат Бельгии.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, 22-летний испанец присоединится к Брюгге на правах аренды, который будет рассчитана на один сезон.

Отмечается, что уже через год Кольядо должен вернуться в стан "сине-гранатовых".

В минувшем сезоне испанский вингер выступал за Барселону Б, за которую провел 22 матча, забил 8 голов и отдал 3 ассиста.