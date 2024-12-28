Іспанія

Бразильський вінгер висловився про вручення йому нагороди від Globe Soccer Awards.

Напередодні стало відомо про те, що вінгер збірної Бразилії та мадридського Реала Вінісіус Жуніор був визнаний найкращим футболістом 2024 року за версією Globe Soccer Awards.

24-річний бразилець, який раніше також отримав аналогічну нагороду від FIFA The Best, поділився враженнями від свого чергового індивідуального досягнення.

"Сюди непросто потрапити. Я багато від чого відмовився в гонитві за своєю мрією і однією головною метою… Щоб мої близькі мною пишалися.

Отримання такої важливої ​​нагороди завершує для мене чудовий рік. Я виграв п'ять титулів з Реалом, і це особисте визнання від Globe Soccer показує, що я на правильному шляху.

Я хотів би подякувати Реалу, Фламенгу та збірній Бразилії за те, що вони дозволили мені здійснити мою мрію грати у футбол. І, звичайно, дякую всім моїм одноклубникам.

НАЙКРАЩИЙ ГРАВЕЦЬ У СВІТІ", — написав Вінісіус Жуніор у своєму профілі в Instagram.

Нагадаємо, що серед індивідуальних нагород Вінісіусу Жуніору не вдалося виграти за підсумками 2024 року найбільш культову та престижну, оскільки Золотий м'яч вирушив до центрального півзахисника збірної Іспанії та Манчестер Сіті Родрі.