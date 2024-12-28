Бразильський вінгер висловився про вручення йому нагороди від Globe Soccer Awards.
Вінісіус Жуніор, instagram.com/vinijr
28 грудня 2024, 00:27
Напередодні стало відомо про те, що вінгер збірної Бразилії та мадридського Реала Вінісіус Жуніор був визнаний найкращим футболістом 2024 року за версією Globe Soccer Awards.
24-річний бразилець, який раніше також отримав аналогічну нагороду від FIFA The Best, поділився враженнями від свого чергового індивідуального досягнення.
"Сюди непросто потрапити. Я багато від чого відмовився в гонитві за своєю мрією і однією головною метою… Щоб мої близькі мною пишалися.
Отримання такої важливої нагороди завершує для мене чудовий рік. Я виграв п'ять титулів з Реалом, і це особисте визнання від Globe Soccer показує, що я на правильному шляху.
Я хотів би подякувати Реалу, Фламенгу та збірній Бразилії за те, що вони дозволили мені здійснити мою мрію грати у футбол. І, звичайно, дякую всім моїм одноклубникам.
НАЙКРАЩИЙ ГРАВЕЦЬ У СВІТІ", — написав Вінісіус Жуніор у своєму профілі в Instagram.
Нагадаємо, що серед індивідуальних нагород Вінісіусу Жуніору не вдалося виграти за підсумками 2024 року найбільш культову та престижну, оскільки Золотий м'яч вирушив до центрального півзахисника збірної Іспанії та Манчестер Сіті Родрі.