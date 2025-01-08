Жеребкування наступного раунду відбудеться в середу, 8 січня.
Кубок Іспанії, Getty Images
08 січня 2025, 00:27
Завершилися всі поєдинки 1/16 фіналу Кубка Іспанії-2024/25.
До наступного раунду вийшли 12 представників "еліти" іспанського футболу (Атлетік, Атлетіко, Барселона, Сельта, Хетафе, Леганес, Осасуна, Реал Мадрид, Райо Вальєкано, Реал Бетіс, Реал Сосьєдад і Валенсія), а також Альмерія й Ельче (2-й дивізіон), Оуренсе (3-й) та Понтеведра (4-й).
За можливості, господарями поля виступатимуть команди не з Ла Ліги. Жеребкування 1/8 фіналу турніру заплановано 8 січня. Матчі мають відбутися цього ж місяця.
Чинний володарем трофея є Атлетік.