Іспанія

Жеребкування наступного раунду відбудеться в середу, 8 січня.

Завершилися всі поєдинки 1/16 фіналу Кубка Іспанії-2024/25.

До наступного раунду вийшли 12 представників "еліти" іспанського футболу (Атлетік, Атлетіко, Барселона, Сельта, Хетафе, Леганес, Осасуна, Реал Мадрид, Райо Вальєкано, Реал Бетіс, Реал Сосьєдад і Валенсія), а також Альмерія й Ельче (2-й дивізіон), Оуренсе (3-й) та Понтеведра (4-й).

За можливості, господарями поля виступатимуть команди не з Ла Ліги. Жеребкування 1/8 фіналу турніру заплановано 8 січня. Матчі мають відбутися цього ж місяця.

Чинний володарем трофея є Атлетік.