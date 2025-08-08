Іспанія

Темно-синій комплект, натхненний трибунами оновленого Сантьяго Бернабеу.

Реал Мадрид спільно з технічним партнером adidas представив третій комплект форми на сезон 2025/26. Дизайн нової форми натхненний кольором трибун оновленого "Сантьяго Бернабеу" — вона виконана у темно-синьому кольорі з білими акцентами.

Три класичні смуги adidas на рукавах мають зубчастий край, а у верхній частині спини розміщено жовті ініціали RMCF. Структура тканини повторює форми нових стадіонних сидінь, додаючи формі глибини та характеру.

Особливої уваги заслуговує напис усередині коміра: "90 Minuti en el Bernabeu son molto longo" — легендарна фраза Хуаніто з півфіналу Кубка УЄФА 1985 року. Вона символізує атмосферу і силу мадридського стадіону, де 90 хвилин можуть здатися вічністю для суперника.

Нова третя форма вже доступна для придбання в офіційних магазинах клубу та adidas.