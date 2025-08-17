Іспанія

П’ять голів, камбек гостей і вирішальний момент у другому таймі.

Атлетік відкрив сезон перемогою над Севільєю, хоча все могло скластися інакше. Після комфортних 2:0 у першому таймі господарі розслабились, і гості зуміли зрівняти рахунок у другій половині.

Втім, заміни Ернесто Вальверде дали результат — Наварро забив переможний м’яч після асисту Ніко Вільямса. Яскравий матч, п’ять голів і перші три очки для Атлетіка.

Атлетік Більбао — Севілья 3:2

Голи: Вільямс, 36 (пен), Саннаді, 43, Наварро, 81 - Лукебакіо, 60, Агуме, 72

Атлетік Більбао: Сімон — Аресо (Горосабель, 82), Вівіан, Паредес, Берчіче — Руїс де Галаррета (Весга, 78), Хаурегісар — Вільямс, Беренгер (Наварро, 67), Вільямс — Саннаді (Гурусета, 67)

Севілья: Нюланд — Санчес, Кастрін (Янузай, 71), Салас, Кармона — Соу (Ромеро, 87), Гудель, Агуме — Лукебакіо, Адамс, Ідумбо Музамбо (Еджуке, 46)

Попередження: Кастрін, Агуме