Football.ua представляє прев’ю матчу другого туру чемпіонату Іспанії, який відбудеться 23 серпня, розпочавшись о 22:30.

Цей поєдинок обіцяє стати справжнім випробуванням для чемпіонів Сегунди, які зійдуться з чемпіоном Ла Ліги!

Леванте — Барселона

Субота, 23 серпня, 22:30, стадіон Сьюдад де Валенсія, Валенсія. Арбітр зустрічі — Алехандро Ернандес

Пряма трансляція на медіасервісі MEGOGO.

Чемпіони Сегунди Леванте прагнутимуть здивувати чинного володаря титулу Ла Ліги Барселону, коли ці дві команди зійдуться у другому турі сезону-2025/26 у суботу ввечері. Барселона вже очолює турнірну таблицю Ла Ліги, розпочавши сезон із впевненої перемоги 3:0 над Мальоркою, яка залишилася в меншості. Натомість Леванте, повернувшись до еліти, розпочав із поразки 1:2 від Алавеса.

Леванте здобув путівку до Ла Ліги, вигравши Сегунду минулого сезону, і тепер прагне закріпитися в найвищому дивізіоні другий сезон поспіль вперше з 2022 року. Команда Хуліана Калеро розуміє, що попереду складний сезон, а поразка від Алавеса, одного з потенційних конкурентів у боротьбі за виживання, стала розчаруванням.

“Жаби” виграли лише шість із 45 попередніх матчів проти Барселони, що підкреслює складність їхнього завдання. Хоча їхня остання зустріч у квітні 2022 року була напруженою (Барселона перемогла 3:2), а остання перемога Леванте над каталонцями датована листопадом 2019 року. Також варто згадати матч у травні 2018 року, коли Леванте здобув драматичну перемогу 5:4 на своєму полі.

Цього літа Леванте був надзвичайно активним на трансферному ринку, а найдорожчим придбанням став Хон Андер Оласагості з Реал Сосьєдада. У стартовому матчі проти Алавеса дебютував Джеремі Тольян, який відзначився голом, і 30-річний захисник, ймовірно, знову вийде в основі разом із ще одним новачком Ману Санчесом. Роджер Бругу, який забив 11 голів у Сегунді минулого сезону, також збереже місце в стартовому складі.

Барселона, у свою чергу, без особливих зусиль розібралася з Мальоркою в першому турі. Голами відзначилися Рафінья та Ферран Торрес у перші 23 хвилини, а Ламіне Ямал довершив розгром у другому таймі. Два вилучення у складі Мальорки лише полегшили завдання команді Гансі Фліка.

Каталонці, які забили 102 голи в Ла Лізі минулого сезону, знову виглядають грізною силою, особливо після підписання Маркуса Рашфорда. Хоча минулого сезону Барселона зазнала шести поразок у чемпіонаті, цього року команда прагне покращити результати та поборотися за успіх у Лізі чемпіонів, де торік зупинилася на стадії півфіналу.

Леванте не зможе розраховувати на Альфонсо Пастора через травму, а Оласагості, Кервін Арріага, Годуїн Кояліпу та Алан Маттурро перебувають під питанням. У Барселони травмований Марк-Андре тер Штеген, але Роберт Левандовські повернувся до тренувань і може потрапити до заявки, хоча, ймовірно, розпочне матч на лаві запасних через проблеми зі стегном. Жюль Кунде, імовірно, вийде на позиції правого захисника, а Ферран Торрес, який забив у першому турі, продовжить грати в центрі атаки. Водночас Войцех Щесни, Жерар Мартін і Руні Бардджі ще не зареєстровані.

Орієнтовні склади

Леванте: Кампос — Ельгесабаль, Фуенте, Кабельо — Тольян, Лосано, Рей, Санчес — Мартінес — Ромеро, Бругу.

Барселона: Гарсія — Кунде, Араухо, Кубарсі, Бальде — Педрі, Де Йонг — Ямал, Фермін, Рафінья — Торрес.

