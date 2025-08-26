Іспанія

Команда Матіаса Алмейди змогла лише забити — і те завдяки автоголу.

У матчі другого туру Ла Ліги Хетафе несподівано переміг Севілью на виїзді з рахунком 2:1.

Гості вийшли вперед уже на 15-й хвилині завдяки точному удару Лісо. Наприкінці першого тайму господарям вдалося зрівняти рахунок — після прострілу Кармона змусив захисника Іглесіаса зрізати м’яч у власні ворота.

Однак на старті другої половини Лісо знову проявив свою майстерність і оформив дубль, принісши Хетафе важливу перемогу. Севілья створила кілька моментів, зокрема Ромеро влучив у стійку, але врятувати гру команда не змогла.

Для Хетафе це вже друга поспіль перемога в новому сезоні, тоді як Севілья залишається без очок.

Севілья — Хетафе 1:2

Голи: Кармона, 45 - Лісо, 15, 51

Севілья: Нюланд — Санчес (Педроса, 85), Кастрін, Салас, Кармона — Гудель, Агуме — Лукебакіо, Варгас (Пеке, 58), Еджуке (Ромеро, 67) — Адамс

Хетафе: Сорія — Іглесіас, Джене, Дуарте, Ріко, Давінчі — Мартін, Мілья (Бехуша, 90), Арамбаррі — Лісо, Уче

Попередження: Кармона, Пеке — Арамбаррі, Мартін