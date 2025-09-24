Іспанія

Каталонці все ще не можуть грати на Камп Ноу.

Реконструкція легендарного домашнього стадіону каталонської Барселони Камп Ноу затягуються.

Керівники "блаугранас" розраховували повернути до великої гри цю арену ще під час другої частини минулого сезону, проте пізніше строки були перенесено на початок нового сезону, але вже триває шостий тур Ла Ліги, а до першого матчу на Камп Ноу навіть за умов продовження ремонтних робіт усе ще далеко.

Зрештою, Барса оголосила, що її наступний домашній матч у рамках сьомого туру проти баскського Реала Сосьєдад відбуватиметься не на стадіоні Йогана Кройфа, а на звичному за прикладом попередніх сезонів Монтжуїку, або ж Олімпійському стадіоні ім. Люїса Кумпаньша в Барселоні.

Клуб повідомляє, що "продовжуватиме роботу над отриманням необхідних адміністративних дозволів для відкриття Spotify Камп Ноу в найближчі місяці".

Матч Барселона — Реал Сосьєдад відбудеться 28 вересня, о 19:30.