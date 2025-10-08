Іспанія

Чергові затримки на будівництві.

Каталонська Барселона вже не перший сезон вимушена постійно змінювати арени для проведення власних домашніх поєдинків через тривалу реконструкцію Камп Ноу.

За цей час рідна арена "блаугранас" устигла навіть отримати нову спонсорську назву — Spotify Camp Nou, але не остаточні терміни відкриття.

Дійшло до того, що Барса наразі намагається отримати дозвіл бодай на часткове заповнення трибун стадіону, тоді як решта проєкту все ще перебуватиме в процесі будівництва.

Ідеться про так звану "фазу 1A (головна трибуна)", яка дозволить розмістити 27 тис. уболівальників, після чого планується розширення до "фази 1B", яка включатиме також і бокові трибуни та збільшить місткість до 45 тис. глядачів.

Із цими планами каталонці пішли до місцевої адміністрації та намагались устигнути отримати дозвіл на проведення домашнього дербі проти Жирони в рамках дев’ятого туру іспанської Ла Ліги, але не встигли.

У клубі повідомили, що матч 18 жовтня, о 17:15, відбуватиметься на Монтжуїку, як і наступна домашня гра — проти грецького Олімпіакоса в Лізі чемпіонів УЄФА.

Черговий термін установлено на 2 листопада та домашню зустріч з Ельче, але вже повідомляють, що через фінансові причини й ця потенційна гра на оновленому Камп Ноу перебуває під питанням.