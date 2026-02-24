Інше

До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 23 лютого 2026 року.

Завершилася 1461 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

ОРІЄНТОВНІ ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ

- На АЗС у Миколаєві стався вибух, внаслідок якого постраждали семеро поліціянтів, які прибули на перезмінку. Справу розслідують як терористичний акт, який заподіяв тяжкі наслідки. Невдовзі після того вибух стався у відділку поліції Дніпра. Постраждалих там немає, але вибухова хвиля пошкодила вікна відділку, меблі й комп’ютерну техніку.

- Сили оборони України атакували район зосередження ракетного дивізіону 15 окремої берегової ракетної бригади Чорноморського флоту рф у Криму. Тим часом дрони СБУ уразили нафтоперекачувальну станцію Калейкіно в Татарстані, яка є ключовим вузлом подання сировини нафтопроводу Дружба.

- Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що запросив скасування екстрених поставок електроенергії до України на тлі зупинки нафтопроводу Дружба, пошкодженого російськими обстрілами. Тим часом в Укренерго кажуть, що це рішення Братислави не вплине на українську енергомережу, адже допомога Словаччини й так була обмеженою.

- Командир 225 окремого штурмового полку Олег Ширяєв заперечив російські заяви про окупацію селища Тернувате на Запоріжжі. За його словами, невелика кількість військових може ховатися в підвалах і підземеллях, проти них ведуть контрдиверсійні дії.

Підбірка новин: hromadske

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)

З початку доби відбулося 100 бойових зіткнень. За уточненою інформацією, противник завдав 70 авіаційних ударів, скинув 181 керовану авіабомбу. Крім того, застосував 5774 дрони-камікадзе та здійснив 2336 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках противник завдав одного авіаудару, скинувши один КАБ, здійснив 68 обстрілів населених пунктів й позицій наших підрозділів, зокрема шість – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник двічі атакував у бік Графського та Кутьківки. Одне боєзіткнення триває.

Дві атаки відбили українські захисники на Куп’янському напрямку, у районі Піщаного.

На Лиманському напрямку українські воїни зупинили п’ять атак, в районі Дробишевого та у бік Новосергіївки, Шийківки, Лимана.

На Слов’янському напрямку наші оборонці відбили шість спроб окупантів просунутися вперед у районах Платонівки, Закітного.

На Краматорському напрямку наразі ворожих наступальних дій не зафіксовано.

На Костянтинівському напрямку окупанти сьогодні 14 разів штурмували позиції наших оборонців поблизу населених пунктів Клебан-Бик, Щербинівка, Іванопілля, Софіївка, Бересток та у бік Костянтинівки, Новопавлівки.

На Покровському напрямку ворог здійснив 19 атак. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Родинське, Покровськ, Удачне, Шахове та у бік населеного пункту Шевченко. За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку наші воїни ліквідували 44 окупантів та поранили 22; знищили танк, 76 безпілотних літальних апаратів, артилерійську систему, наземний роботизований комплекс, дві одиниці автомобільного транспорту, дев’ять одиниць спеціальної техніки, два пункти управління БпЛА та склад ПММ. Уражено артилерійську систему, дві станції радіоелектронної боротьби, десять одиниць автомобільної техніки, три пункти управління БпЛА та дев’ять укриттів особового складу противника.

На Олександрівському напрямку українські підрозділи зупинили десять атак окупантів у районі населеного пункту Тернове та у бік Вишневого. Авіаударів зазнали райони населених пунктів Гаврилівка, Великомихайлівка, Просяна, Левадне, Покровське.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 14 атак окупантів – у районах Гуляйполя та у бік Варварівки, Залізничного. Два боєзіткнення досі тривають. Ворожих авіаударів зазнали населені пункти Воздвижівка, Мирне, Гуляйпільське, Новоселівка, Чарівне, Долинка, Лугівське, Любицьке, Катеринівка.

На Оріхівському напрямку ворожих наступальних дій не зафіксовано. Авіаударів керованими авіабомбами зазнали населені пункти Оріхів та Веселянка.

На Придніпровському напрямку Сили оборони відбили одну ворожу атаку.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

Віримо у ЗСУ та допомагаємо їм! Разом Ми – сила! Слава Україні!