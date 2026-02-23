Іспанія

Аргентинець може залишити Атлетіко після понад десяти років роботи.

Головний тренер Атлетіко Дієго Сімеоне досяг попередньої домовленості з міланським Інтером і може очолити італійський клуб після завершення нинішнього сезону. Про це повідомляє El Chiringuito.

За інформацією джерела, контакти між сторонами активізувалися після матчу 25-го туру Ла Ліги, у якому мадридці обіграли Еспаньйол з рахунком 4:2. Інтер готовий запропонувати аргентинському фахівцеві контракт терміном на один сезон.

Раніше з’являлися повідомлення про напружені стосунки між Сімеоне та спортивним директором Атлетіко Матеу Алемані після зимового трансферного вікна. На цьому тлі мадридський клуб нібито вже почав розглядати варіанти на посаду нового наставника.

Сімеоне очолює Атлетіко з грудня 2011 року. За цей час команда двічі вигравала чемпіонат Іспанії та здобувала трофей Ліги Європи, а сам тренер став одним із найуспішніших у сучасній історії клубу.