Іспанія

Цікава заява від іспанського функціонера.

Кандидат в президенти каталонської Барселони Жоан Лапорта висловився про легенду «блаугранас» Ліонеля Мессі. Його слова наводить AS.

«Відносини з Мессі вже не такі, як раніше. На церемонії Золотого м'яча стався інцидент – я підійшов, щоби привітати його, але він вирішив, що нам не обов'язково вітатися. З того часу ми трохи зблизилися, і сподіватимемося, що надалі це продовжиться. Відносини зіпсовані, але він є міфом Барселони.

Лео заслуговує на статую біля Камп Ноу, як і Кройфф. Він заслуговує на прощальну церемонію. Ми вважаємо, що ідеально це зробити, коли стадіон буде повністю готовий і на ньому буде понад 100 000 глядачів. Сподіватимемося, що це можливо», – сказав Лапорта.

Ліонель Мессі провів за Барселону 778 матчів, забив 672 голи та віддав 303 результативні передачі.