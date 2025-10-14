Іспанія

37-річний нападник пропустить щонайменше декілька матчів, включно з поєдинком проти Жирони.

Барселона оголосила про серйозну травму Роберта Левандовскі — нападник отримав розрив двоголового м’яза лівого стегна після матчу збірної Польщі.

❗𝗠𝗘𝗗𝗜𝗖𝗔𝗟 𝗡𝗘𝗪𝗦

Robert Lewandowski has suffered a muscle tear in the biceps femoris of his left thigh.



His recovery time will depend on how the injury evolves. pic.twitter.com/oMA9stH1s6 — FC Barcelona (@FCBarcelona) October 14, 2025

Точний термін відновлення поки невідомий — усе залежатиме від ступеня ділянки ушкодження та від ефективності реабілітації.

У сезоні 2025/26 Левандовскі забив чотири голи в дев’яти матчах за Барселону: дубль проти Валенсії, потім голи проти Ов’єдо та Реал Сосьєдада.

Через травму Левандовскі, вірогідно, пропустить найближчі матчі Барселони: із Жироною 18 жовтня, з Олімпіакосом 21 жовтня і з Реалом 26 жовтня.