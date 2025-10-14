Барселона оголосила про серйозну травму Роберта Левандовскі — нападник отримав розрив двоголового м’яза лівого стегна після матчу збірної Польщі.

Точний термін відновлення поки невідомий — усе залежатиме від ступеня ділянки ушкодження та від ефективності реабілітації.

У сезоні 2025/26 Левандовскі забив чотири голи в дев’яти матчах за Барселону: дубль проти Валенсії, потім голи проти Ов’єдо та Реал Сосьєдада.

Через травму Левандовскі, вірогідно, пропустить найближчі матчі Барселони: із Жироною 18 жовтня, з Олімпіакосом 21 жовтня і з Реалом 26 жовтня.