Роберт Левандовські, Getty Images
15 вересня 2025, 11:27
Каталонська Барселона у матчі четвертого туру іспанської Ла Ліги на власному полі розгромила Валенсію.
Барселона — Валенсія 6:0 Відео голів та огляд матчу Ла Ліги
Польський нападник "блаугранас" Роберт Левандовські цього вечора вийшов на поле з лави для запасних на 68 хвилині, і для нього це було 150 протистояння у футболці клуба.
Пізніше 37-річний поляк відзначився дублем.
Левандовські долучився до складу Барселони влітку 2022 року в якості трансферу з мюнхенської Баварії за 45 млн євро.
За цей час на рахунку Роберта 103 голи та 20 гольових передач.
Наступний матч каталонська Барселона проведе в гостях у Ньюкасла.