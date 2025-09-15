Іспанія

Результативність при цьому все одно залишається відмінною.

Каталонська Барселона у матчі четвертого туру іспанської Ла Ліги на власному полі розгромила Валенсію.

Барселона — Валенсія 6:0 Відео голів та огляд матчу Ла Ліги

Польський нападник "блаугранас" Роберт Левандовські цього вечора вийшов на поле з лави для запасних на 68 хвилині, і для нього це було 150 протистояння у футболці клуба.

Пізніше 37-річний поляк відзначився дублем.

Левандовські долучився до складу Барселони влітку 2022 року в якості трансферу з мюнхенської Баварії за 45 млн євро.

За цей час на рахунку Роберта 103 голи та 20 гольових передач.

Наступний матч каталонська Барселона проведе в гостях у Ньюкасла.