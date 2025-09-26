Іспанія

На рахунку польського бомбардира 105 голів у складі "блаугранас".

Барселона у матчі шостого туру чемпіонату Іспанії в гостях обіграла Реал Овьєдо (3:1).

У цьому матчі результативним ударом відзначився нападник "блаугранас" Роберт Левандовські, для якого це був 105 гол у складі каталонського клубу.

За цим показником 37-річний поляк зрівнявся з Неймаром, а також Еулогіо Мартінесом та Еварісто де Маседо.

Наступною цілью Роберта є Хосе Антоніо Сальдуа – 106 голів, перед яким йдуть Луїс Енріке (108) та Естаніслао Басора (110). Лідирує в цьому рейтингу Ліонель Мессі — 672 забиті м'ячі.

Після шести турів Барселона набрала 16 очок і посідає друге місце у Ла Лізі, відстаючи від Реала на два бали. Свій наступний матч "блаугранас" проведуть проти Реал Сосьєдада – гра відбудеться 28 вересня.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Реал Овьєдо — Барселона.