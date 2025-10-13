Роберт Левандовські забив другий гол Польщі у виїзному матчі проти Литви.
Литва — Польща, getty images
13 жовтня 2025, 00:13
У неділю, 12 жовтня, в рамках кваліфікації чемпіонату світу-2026 збірна Польщі на стадіоні ім. С. Дарюса та С. Гіренаса в Каунасі здолала Литву з рахунком 2:0.
Вже на 15-й хвилині півзахисник польської команди Каміль Шиманскі відкрив рахунок чудовим прямим ударом із кутового. Другий гол на 64-й хвилині забив капітан Роберт Левандовські після пасу Шиманскі — цей результативний удар поставив крапку в матчі.
Завдяки цій перемозі Польща набрала 13 очок у групі G, посівши друге місце. Лідирують у квартеті Нідерланди з 16 пунктами, а Фінляндія з 10 очками іде третьою. Литва продовжує невдалу серію — команда не може виграти вже 15 матчів поспіль.
Литва — Польща 0:2
Голи: Шиманскі, 15, Левандовські, 64