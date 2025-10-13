Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Роберт Левандовські забив другий гол Польщі у виїзному матчі проти Литви.

У неділю, 12 жовтня, в рамках кваліфікації чемпіонату світу-2026 збірна Польщі на стадіоні ім. С. Дарюса та С. Гіренаса в Каунасі здолала Литву з рахунком 2:0.

Вже на 15-й хвилині півзахисник польської команди Каміль Шиманскі відкрив рахунок чудовим прямим ударом із кутового. Другий гол на 64-й хвилині забив капітан Роберт Левандовські після пасу Шиманскі — цей результативний удар поставив крапку в матчі.

Завдяки цій перемозі Польща набрала 13 очок у групі G, посівши друге місце. Лідирують у квартеті Нідерланди з 16 пунктами, а Фінляндія з 10 очками іде третьою. Литва продовжує невдалу серію — команда не може виграти вже 15 матчів поспіль.

Литва — Польща 0:2

Голи: Шиманскі, 15, Левандовські, 64