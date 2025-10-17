Іспанія

Наступної неділі на нас чекає "El Clasico".

Головний тренер Барселони Гансі Флік висловився про травмованих гравців каталонської команди. Цитує німецького фахівця El Mundo Deportivo.

"Травми? Я нічого не можу з цим вдіяти. Ми повинні шукати рішення. Ламін і Фермін повернулися, але в найближчому матчі (проти Жирони — прим.) вони не можуть зіграти всі 90 хвилин.

Якщо ми покажемо хороший рівень, можемо обіграти будь-якого суперника незважаючи на кількість травмованих. Головне – добре почати матч. Ми повинні грати на максимумі своїх можливостей, і саме цього я чекаю від команди.

Рафінья? З Жироною він не зіграє. Сподіваємося, що Рафінья буде готовий до "Ель Класіко". Це наш план. Іноді виникають проблеми в процесі відновлення, але він йде правильним шляхом.

Де Йонг грав у неділю за збірну і, думаю, встиг відпочити. Педрі відпочивав менше, але перебуває в хорошій формі.

Ми завжди це враховуємо – потрібно берегти гравців. У нас одні з найкращих футболістів у світі, і природно, що ми регулярно відправляємо гравців до збірних", — заявив Флік.

Матч між Барселоною та Жироною, відбудеться 18-го жовтня, о 17:15 за київським часом.