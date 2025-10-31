Іспанія

Football.ua за підтримки офіційного беттінг-партнера Ла Ліги betking представляє прев'ю чергового туру чемпіонату Іспанії, який проходитиме 31.10-3.11.

Відсьогодні й до вівторка, 4 листопада, мають відбутися всі десять матчів 11-го туру іспанської Ла Ліги-2025/26. Відкриють його на стадіоні Колісеум, де Хетафе прийматиме Жирону.

РОЗКЛАД ТУРУ

[*] — положення в турнірній таблиці

П'ятниця, 31 жовтня, 22:00. Колісеум, Хетафе

Хетафе туром раніше здивував першою з лютого 2020 року перемогою над Атлетіком у Більбао, ще й "сухою". Гол Борхи Майораля не тільки приніс колективу Хосе Бордаласа три залікових бала, але й перервав безвиграшну серію з п'яти матчів, дозволивши Хетафе в хорошому настрої підійти до відкриття чергового туру Ла Ліги.

Жирона минулої суботи вдома влаштувала гольову феєрію з Реалом Ов'єдо, якому вдалося встигнути нівелювати камбек команди Мічела (3:3). Майже рік тому Жирона впоралася зі своїм сьогоднішнім суперником на Колісеум (1:0), але цього разу стосовно спроможності гостей досягнути подібного успіху є великі сумніви.

прогноз 1:0

Субота, 1 листопада, 15:00. Естадіо де ла Кераміка, Вільярреал

Вільярреал теж перервав невдалу серію, але з чотирьох матчів без перемог у всіх турнірах. Клуб уперше з грудня 2017 року обіграв на виїзді Валенсію (2:0) і наблизився в турнірній таблиці до Барселони, яка зазнала невдачі в Ель-Класіко. На користь колективу Марселіно в суботній дуелі говорить його вдала домашня серія в Ла Лізі з 11-ти поєдинків (8В, 3Н).

Райо Вальєкано обіграв удома Алавес (1:0), вперше в XXI столітті здобувши три поспіль "сухі" звитяги в Ла Лізі. Завдяки цьому досягненню керманича клубу Іньїго Переса визнали найкращим тренером чемпіонату в жовтні. Проте, для уникнення невдачі в дуелі конкретно із суботнім суперником його підопічним сил може й не вистачити.

прогноз 2:1

Субота, 1 листопада, 17:15. Ер-Ріяд Ейр Метрополітано, Мадрид

Субота, 1 листопада, 19:30. Аноета, Сан-Себастьян

Дубль капітана Мікеля Оярсабаля приніс команді Серхіо Франсіско домашню перемогу над Севільєю (2:1) і допоміг вибратися із зони вильоту. Тепер Реал Сосьєдад націлений на продовження безпрограшної серії у дербі з Атлетіком Більбао на Аноеті (5В, 3Н). Нинішня форма обох баскських клубів викликає питання, тож нічия в суботу була б логічним підсумком.

Атлетік Більбао провалив домашній матч проти Хетафе (0:1), вп'яте за нову кампанію Ла Ліги так і не порадувавши своїх уболівальників бодай одним голом. Нестача ефективності в атаці ризикує завадити колективу Ернесто Вальверде досягнути успіху в принциповому протистоянні. На Аноеті Атлетік Більбао не забивав уже понад 180 хвилин.

прогноз 0:0

Субота, 1 листопада, 22:00. Естадіо Сантьяго Бернабеу, Мадрид

Неділя, 2 листопада, 15:00. Естадіо Сьютат де Валенсія, Валенсія

Леванте не втримав перемогу над Мальоркою на виїзді (1:1), не зумівши реабілітуватися за домашній розгром від Райо Вальєкано (0:3). Наступний виклик для команди Хуліана Калеро — можливість покращити історію протистоянь із Сельтою вдома. У XXI столітті гостей із Віго Леванте обіграв тільки двічі, двічі зігравши з ними внічию й зазнавши аж восьми поразок.

Дебютні голи Феррана Жутгли допомогли Сельті попрощатися зі статусом єдиного клубу без перемог у новому сезоні чемпіонату. Колектив Клаудіо Хіральдеса на виїзді обіграв Осасуну (3:2), вп'яте поспіль уникнувши поразки в усіх турнірах (3В, 2Н). Схоже, Сельта поступово повертається до своїх найкращих кондицій і може розраховувати на здобуття трьох очок у неділю.

прогноз 1:2

Неділя, 2 листопада, 17:15. Мендісорроса, Віторія-Гастейс

Виїзна поразка колективу Едуардо Коудета від Райо Вальєкано (0:1) не стала чимось неочікуваним, хоча гості були близькі до нічиєї. Алавес страждає від скромності успіхів своєї атакувальної ланки й навряд чи зможе розраховувати на щось у неділю, якщо не зуміє перервати понад 180-хвилинну безгольову серію в турнірі.

Еспаньйол навпаки почуває себе краще, ніж зазвичай. Команда Маноло Гонсалеса раніше впоралася вдома з Ельче (1:0) і націлилася на здобуття третьої поспіль "сухої" звитяги в Ла Лізі. У сезоні-2024/25 клуб із Барселони двічі обіграв свого майбутнього суперника й спробує вперше в історії здолати його в чемпіонаті втретє поспіль.

прогноз 0:1

Неділя, 2 листопада, 19:30. Естаді Олімпік Льюїс Кумпаньш, Барселона

Неділя, 2 листопада, 22:00. Естадіо Олімпіко де ла Картуха, Севілья

Реалу Бетіс навряд чи дуже соромно за домашній матч проти Атлетіко Мадрид, але за його підсумками він залишився без залікових балів (0:2). Майбутній поєдинок із Мальоркою є непоганою нагодою для колективу Мануеля Пеллегріні, щоб реабілітуватися за поразку на очах у своїх уболівальників. Попри нещодавню невдачу, клуб із Севільї все одно в кращій за свого суперника формі.

Мальорка в статусі фаворита підходила до домашнього поєдинку з Леванте, але їй довелося уникати поразки (1:1). Тепер, нещодавно розібравшись на виїзді із Севільєю (3:1), команда Ягоби Аррасате спробує принаймні не поступитися іншому місцевому клубу. В останніх десяти очних зустрічах у всіх турнірах Мальорка має дві звитяги над Реалом Бетіс не вдома при двох нічиїх і шести поразках.

прогноз 2:1

Понеділок, 3 листопада, 22:00. Естадіо Карлос Тартьєре, Ов'єдо

Реал Ов'єдо не дозволив Жироні відсвяткувати ефектний камбек і вирвав виїзну нічию з нею (3:3). Тепер команда Луїса Карріона спробує завдати Осасуні шостої поспіль поразки в Ла Лізі, чого з клубом із Памплони не ставалося з вересня 2013 року. Щоб утриматися серед "еліти" Реалу Ов'єдо потрібно набирати очки вже зараз і майбутній матч є хорошою можливістю.

Осасуна Алессіо Ліші гідно прийняла Сельту, але залишилася без залікових балів, попрощавшись із серією з восьми домашніх матчів Ла Ліги без поразок. У той же час на виїзді клуб із Памплони в 2025 році переміг тільки раз при шести нічийних результатах і аж 14-ти поразках. Реал Ов'єдо спроможний бодай мінімально, на нічию, скористатися поганою виїзною формою Осасуни.

прогноз 1:1

