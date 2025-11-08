Іспанія

Нічия на Естадіо Мануель Мартінес Валеро.

У рамках 12-го туру іспанської Ла Ліги Ельче приймав на своєму полі Реал Сосьєдад.

Рахунок у матчі було відкрито на 57-й хвилині після того, як нападник господарів Альваро Родрігес відгукнувся на передачу Альваро Нуньєса.

Утім, наприкінці матчу Сосьєдад отримав можливість врятувати гру — і баски нею скористалися: Мікель Оярсабаль успішно реалізував пенальті та встановив підсумковий рахунок 1:1.

Ельче — Реал Сосьєдад 1:1

Голи: Родрігес, 57 - Оярсабаль, 89 (пен)

Ельче: Дітуро — Нуньєс, Аффенгрубер, Чуст (Нванкво Дональд, 84), Педроса — Агуадо (Петро, 84) — Хосан (Форт, 74), Мендоса (Редондо, 90), Фебас, Мір (Сілва, 90) — Родрігес (Валера, 74)

Реал Сосьєдад: Реміро — Арамбуру (Елустондо, 90), Мартін, Субельдія, Гомес (Сучич, 81) — Мендес (Марін, 75), Горрочатегі, Солер (Муньйос, 75) — Кубо (Умар, 64), Оярсабаль, Гедеш (???, 64)

Попередження: Аффенгрубер — Арамбуру, ???, Горрочатегі