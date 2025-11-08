Нічия на Естадіо Мануель Мартінес Валеро.
Ельче - Реал Сосьєдад, getty images
08 листопада 2025, 00:07
У рамках 12-го туру іспанської Ла Ліги Ельче приймав на своєму полі Реал Сосьєдад.
Рахунок у матчі було відкрито на 57-й хвилині після того, як нападник господарів Альваро Родрігес відгукнувся на передачу Альваро Нуньєса.
Утім, наприкінці матчу Сосьєдад отримав можливість врятувати гру — і баски нею скористалися: Мікель Оярсабаль успішно реалізував пенальті та встановив підсумковий рахунок 1:1.
Ельче — Реал Сосьєдад 1:1
Голи: Родрігес, 57 - Оярсабаль, 89 (пен)
Ельче: Дітуро — Нуньєс, Аффенгрубер, Чуст (Нванкво Дональд, 84), Педроса — Агуадо (Петро, 84) — Хосан (Форт, 74), Мендоса (Редондо, 90), Фебас, Мір (Сілва, 90) — Родрігес (Валера, 74)
Реал Сосьєдад: Реміро — Арамбуру (Елустондо, 90), Мартін, Субельдія, Гомес (Сучич, 81) — Мендес (Марін, 75), Горрочатегі, Солер (Муньйос, 75) — Кубо (Умар, 64), Оярсабаль, Гедеш (???, 64)
Попередження: Аффенгрубер — Арамбуру, ???, Горрочатегі