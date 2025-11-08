Іспанія

Аргентинець зосереджений на Атлетіко.

Нападник мадридського Атлетіко Хуліан Альварес висловився про зацікавленість каталонської Барселони та французького ПСЖ. Цитує аргентинця France Football.

"Щиро кажучи, я не знаю. Бачу, що говорять у соціальних мережах, але…

В Іспанії багато говорять про мене та Барселону. Коли торік я підписав контракт із Атлетіко, багато говорили і про ПСЖ.

Так, керівництво паризького клубу обговорювало це з моїм агентом; вони виявляли інтерес до підписання контракту, але він не відбувся. Зараз я зосереджений на Атлетіко. Ми вирішимо моє майбутнє наприкінці сезону", — сказав Альварес.

Цього сезону Хуліан Альварес відіграв за Атлетіко 14 матчів, забив дев'ять голів та віддав чотири результативні передачі.