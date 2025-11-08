Завершився матч 12 туру Ла Ліги.
Рубен Варгас Getty Images
08 листопада 2025, 19:15
Севілья вдома мінімально перемогла Осасуну (1:0)
Долю матча вирішив пенальті. Півзахисник господарів Рубен Варгас, на початку другого тайму реалізував одинадцятиметровий.
Севілья — Осасуна 1:0
Гол: Варгас, 50 (пен)
Севілья: Влаходімос — Кармона, Куассі, Тейшейра — Санчес (Буено, 86), Соу (Гудель, 65), Менді, Суасо — Варгас (Еджуке, 86), Адамс, Пеке (Гонсалес, 76)
Осасуна: Еррера — Монкайола, Бойомо (Еррандо, 82), Катена, Бретонес — Гомес, Муньйос — Муньйос, Гарсія (Беккер, 70), Барха (Орос, 54) — Гарсія (Беккер, 70)
Попередження: Кармона, Соу, Куассі, Суасо, Менді — Муньйос, Монкайола, Муньйос