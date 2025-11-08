Іспанія

Дубль французького нападника приніс Атлетіко перемогу 3:1.

Перший гол матчу був автоголом захисника Леванте ла Фуенте після невдалого розіграшу. Гості швидко відігралися, проте перший тайм повністю контролював Атлетіко. Найактивнішим на полі був Алекс Баена, який створював небезпечні моменти на лівому фланзі і демонстрував відмінну взаємодію з партнерами.

На 61-й хвилині на футбольному полі з'явився Грізманн та став героєм поєдинку. Вже в першій атаці француз відзначився голом. А згодом оформив дубль та допоміг команді здобути перемогу — 3:1.

Атлетіко Мадрид - Леванте 3:1

Голи: де ла Фуенте (аг), 12, Грізманн, 61, 80 - Санчес, 21

Атлетіко Мадрид: Облак — Льоренте, Хіменес, Ганцко, Руджері (Моліна, 79) — Сімеоне (Гонсалес, 73), Коке, Барріос (Альмада, 61), Баена (Галлагер, 79) — Серлот (Грізманн, 61), Альварес

Леванте: Раян — Тольян (Гарсія, 86), де ла Фуенте, Морено, Санчес (Маттурро, 86) — Альварес, Ельгесабаль (Рей, 85), Арріага, Оласагасті (Кояліпу, 73) — Ейонг, Бруге (Луїс Моралес, 74)

Попередження: Моліна, Льоренте, Хіменес — Оласагасті, Оласагасті