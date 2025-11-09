Іспанія

Морено знову вражає ворота суперника та демонструє стабільну форму.

8 листопада 2025 року Вільярреал здобув важливу перемогу над Еспаньйолом у матчі Ла Ліги – 2:0. Каталонець Жерар Морено забив свій третій гол поспіль у чемпіонаті, ставши ключовою фігурою команди.

Після голу Жерар показав повагу до суперника і вибачився, підкресливши спортивну етику.

Завдяки цій перемозі Вільярреал закріпився на другій позиції в турнірній таблиці, продовжуючи боротьбу за найвищі місця в чемпіонаті.

Еспаньйол — Вільярреал 0:2

Голи: Морено, 43, Молейро, 57

Еспаньйол: Дмитрович — Ель Хілалі(Саньчез), Калеро, Кабрера, Салінас – Долан, Гонсалес(Рубіо), Лосано(Гарсія) – Мілья(Пікель) – Експосіто(Хофре), Фернандес

Вільярреал: Жуніор — Наварро, Марін, Вейга, Педраса – Бюкенен(Ахомаш), Комесанья(Гує), Парті, Молейро(Кардона) – Морено(Пепе), Олувасей(Перес)

Попередження: Бюккенен, Наварро