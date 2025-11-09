Іспанія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Іспанії, який відбувся 8 листопада 2025 року.

У рамках 12-го туру іспанської Ла Ліги каталонська Жирона здобула мінімальну перемогу над Алавесом.

Головним героєм цього протистояння став Віктор Циганков, який на 16-й хвилині записав на свій рахунок єдиний гол у цьому протистоянні.

Владислав Ванат, у свою чергу, провів на полі 71-у хвилину та результативними діями не відзначався.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Жирона — Алавес у рамках 12-го туру іспанської Ла Ліги-2025/26:

Жирона — Алавес 1:0

Гол: Циганков, 16

Жирона: Гассаніга — Мартін, Рейс, Блінд, Морено — Циганков (Ельмер Соліс Ромеро, 85), Мартін, Вітсель (Рінкон Лумбрерас, 85), Унахі (Стуані, 71), Хіль (Рока Касальс, 64) — Ванат (Руїс, 71)

Алавес: Сівера — Отто, Теналья, Парада, Енрікес (Ібаньєс, 88) — Калебе (Реббаш, 46), Бланко, Суарес (Морсільйо, 81), Аленья (Гуріді, 46) — Діас (Вісенте, 46), Мартінес

Попередження: Реббаш, Суарес, Вісенте