"Нервіонці" мають величезні борги.
Рамон Санчес Пісхуан, getty images
09 листопада 2025, 20:10
Іспанську Севілью можуть продати протягом наступних декількох місяців. Про це повідомляє As.
За інформацією джерела, кілька іноземних інвестиційних фондів зацікавлені в придбанні семиразових переможців Кубку УЄФА/Ліги Європи.
Зазначається, що сума потенційної угоди може скласти 300 млн. євро. При цьому майбутнім власникам дістануться великі борги Севільї, які оцінюються в понад 200 млн. євро.
У поточному сезоні "нервіонці" після 12 зіграних матчів набрали 16 очок та посідають 8-ю сходинку в турнірній таблиці.