Іспанія

"Нервіонці" мають величезні борги.

Іспанську Севілью можуть продати протягом наступних декількох місяців. Про це повідомляє As.

За інформацією джерела, кілька іноземних інвестиційних фондів зацікавлені в придбанні семиразових переможців Кубку УЄФА/Ліги Європи.

Зазначається, що сума потенційної угоди може скласти 300 млн. євро. При цьому майбутнім власникам дістануться великі борги Севільї, які оцінюються в понад 200 млн. євро.

У поточному сезоні "нервіонці" після 12 зіграних матчів набрали 16 очок та посідають 8-ю сходинку в турнірній таблиці.