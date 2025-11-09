Іспанія

Втрата очок команди Пеллегріні.

В рамках 12-го туру іспанської Ла Ліги Валенсія приймала Бетіс.

На 74-й хвилині нападник Кучо Ернандес вивів гостей вперед, але вже 82-й форвард господарів Луїс Ріоха, який вийшов на заміну, відновив рівновагу у рахунку.

Бетіс набрав 20-е очко в 12-му матчі сезону Ла Ліги і посідає п'яте місце в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії. В активі Валенсії тепер 10 набраних пунктів. "Кажани" піднялися на 17-е місце в таблиці чемпіонату Іспанії.

Валенсія — Бетіс 1:1

Голи: Ріоха, 82 — Кучо, 74.

Валенсія: Агірресабала — Коррея, Таррега, Копете, Гая (Васкес, 78) — Лопес (Ріоха, 68), Герра, Пепелу (Сантамарія, 78), Данжума — Алмейда (Раба, 77), Бельтран (Дуро, 68).

Бетіс: Вальєс — Бельєрін, Бартра, Натан, Гомес — Амрабат, Форнальс — Антоні, Ло Чельсо (Рока, 77), Еззальзулі (Рікельме, 76) — Кучо (Авіла, 90+2).

Попередження: Гая, 24, Пепелу, 69, Таррега, 76 — Натан, Еззальзулі, 75, Гомес, 86