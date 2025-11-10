Іспанія

Рафінья та Жоан Гарсія повернуться до гри вже наступного туру, а Педрі — після міжнародної паузи.

Головний тренер Барселони Гансі Флік повідомив про приблизні терміни відновлення ключових гравців команди.

"Я думаю, що Рафінья та Жоан Гарсія, ймовірно, повернуть уже до наступного матчу. Можливо, після міжнародної перерви ми також побачимо й Педрі. Сподіваємось, що всі інші гравці, які вирушать до своїх збірних, повернуться здоровими", — сказав Флік.

Наступний матч каталонці проведуть у рамках Ла Ліги проти Атлетіка відбудеться 22 листопада.

Після 12 зіграних турів Барселона посідає друге місце в чемпіонаті Іспанії з 28 очками, відстаючи від лідера турнірної таблиці Реала лише на три очки.