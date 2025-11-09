Іспанія

Кунде зможе зіграти проти Сельти.

Головний тренер каталонців Гансі Флік отримав підсилення для захисної лінії. Участь Жюля Кунде у недільному матчі Ла Ліги проти Сельти була під серйозним питанням, але захисник встиг відновитися — Marca.

Француз відновлювався після забою, який він отримав у матчі Ліги Чемпіонів проти Брюгге в середині тижня. Через це Кунде пропустив п'ятничне тренування, а в суботу вранці залишив заняття достроково, що змусило Гансі Фліка публічно висловити сумніви щодо його участі у поїздці до Віго. ​

Проте, всупереч побоюванням, медичний штаб та сам гравець підтвердили його готовність. Кунде успішно завершив необхідні тести, не відчувши дискомфорту. Після отримання позитивних новин Гансі Флік включив захисника до фінальної заявки на матч.

Таким чином, тренер зможе розраховувати на свого ключового правого захисника у важливому виїзному поєдинку проти Сельти.