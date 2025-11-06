Ліга чемпіонів

Тренер Барселони визнав серйозні проблеми в грі команди після нічиєї з Брюгге, але наполіг на вірності ДНК клубу.

Гансі Флік дав відверту оцінку грі своєї команди в матчі Ліги чемпіонів проти Брюгге, який завершився результативною нічиєю 3:3. Попри те, що Барсі вдалося відігратися, німецький фахівець був незадоволений багатьма аспектами гри, але підкреслив, що не має наміру відмовлятися від тактичної філософії клубу. ​

Флік визнав, що команда провалила гру в центрі поля та не продемонструвала належної інтенсивності. ​

"Ми програли багато дуелей, особливо в центрі поля. Ми не дуже добре пресингували... не так, як хотіли, – заявив тренер. – Йдеться про більшу інтенсивність, коли в нас немає м'яча. Коли немає інтенсивності, у нас немає шансів" — цитує наставника MARCA.

За словами Фліка, слабкий тиск у півзахисті поставив у скрутне становище оборону, оскільки Брюгге робив дуже швидкі переходи. ​Попри критику, тренер виключив радикальні тактичні зміни:

"Ми можемо дещо змінити, але ми також повинні дотримуватися нашої філософії. Нам не потрібно змінювати наш стиль гри; ми ж Барса. Це частина нашої ДНК... Нічия 3:3 — це не дуже хороший результат, але ми відігралися". — наголосив Ганс.

Окремо Флік прокоментував яскраву гру Ламіна Ямала, уникнувши персональної похвали:

"Для мене головне команда. Добре, що він провів гарну гру, але ми команда" — підкреслив тренер.

​Головною причиною нестабільності Флік вважає кадровий дефіцит. Він висловив упевненість, що рівень гри команди значно зросте після повернення травмованих лідерів.

На нашому сайті доступний огляд цього поєдинку.