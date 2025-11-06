Ліга чемпіонів

Каталонці тричі поступалися, але вирвали нічию 3:3.

У Брюгге на стадіоні Ян Брейдел у матчі 4-го туру основного етапу Ліги чемпіонів 2025/26 бельгійський Брюгге та Барселона розписали результативну нічию — 3:3.

Вже на 6-й хвилині Ніколо Трезольді відкрив рахунок на користь господарів, але за дві хвилини Ферран Торрес зрівняв. Брюгге знову вийшов уперед завдяки точному удару Карлуша Форбса на 17-й хвилині.

Після перерви Ламін Ямаль відновив паритет на 61 хвилині, однак бельгійці відповіли ще одним голом Форбса. Втім, Барселоні вдалося уникнути поразки — автогол Хрістоса Цоліса на 77-й хвилині встановив остаточний рахунок.

Наприкінці зустрічі Брюгге навіть забив четвертий, але взяття воріт було скасовано після перегляду VAR через фол на воротарі Войцеху Щенсни.

Брюгге — Барселона 3:3

Голи: Трезольді, 6, Форбс, 17, 64 - Торрес, 9, Ямаль, 61, Цоліс (аг), 77

Брюгге: Якерс — Саббе, Ордоньєс, Мехеле, Сейс — Станкович, Оньєдіка (Аудоор, 84) — Форбс (Діахон, 78), Ванакен, Цоліс — Трезольді (Верман, 78)

Барселона: Щесни — Кунде, Араухо, Гарсія (Мартін, 90), Бальде (Кубарсі, 90) — Касадо (Ольмо, 58), де Йонг — Ямаль, Лопес, Рашфорд (Бардагжі, 83) — Торрес (Левандовські, 58)

Попередження: Оньєдіка, Діахон — Кунде, Ямаль, Лопес