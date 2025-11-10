Іспанія

Італієць не задоволений роботою вітчизняних арбітрів.

Головний тренер римського Лаціо висловився про роботу італійських арбітрів після програного матчу міланському Інтеру (0:2) в рамках 11-го туру Серії А. Його слова наводить Goal.

"Я розлютився з однієї простої причини: фол Лаутаро на Дзакканьї заслуговував на жовту картку. Арбітр не тільки не показав жовту картку, але й змусив Дзакканьї покинути поле, і ми ледь не пропустили гол з його флангу. Навіть святий падре Піо (Піо з П'єтрельчіні, італійський священик і монах з ордену капуцинів, шанований як католицький святий – прим.) розлютився б.

Я не бачу жодного арбітра, який справлявся б із завданнями, включаючи того, хто працював на цьому матчі. Сподіваюся, Серія А зможе скористатися допомогою арбітрів з-за кордону, їх потрібно "орендувати", – сказав Саррі.

