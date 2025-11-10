Італія

Попри проблеми з атакою та трансферні обмеження, тренер пообіцяв не покидати команду.

Головний тренер Лаціо Мауріціо Саррі прокоментував нинішні труднощі команди у Серії А.

"На даний момент у нас немає належного нападника, який міг би забивати багато голів. Чи підпишемо ми когось у січні? Я не знаю. Керівництво клубу ще не повідомило мене, чи буде можливість вийти на трансферний ринок. У будь-якому випадку я пообіцяв гравцям і вболівальникам Лаціо залишитися в клубі до кінця сезону", — сказав Саррі.

Нагадаємо, що Лаціо заборонено підписувати нових гравців до кінця січня 2026 року через обмеження, пов’язані з фінансовим фейрплей.

Після 11 турів Серії А римський клуб посідає дев'яте місце з 15 очками та має лише три перемоги в останніх семи матчах.