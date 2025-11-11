Іспанія

Зірковий аргентинець сумує за каталонським клубом.

Аргентинський нападник Інтер Маямі та один із найкращих футболістів в історії Ліонель Мессі поділився своїми теплими спогадами про роки, проведені у Барселоні, та зізнався, що хоче повернутися до міста після завершення кар’єри.

У коментарі для Diario SPORT 38-річний Мессі розповів, що з роками почав більше цінувати моменти, які пережив у каталонському клубі:

"Я дуже сумую за тими моментами в Барселоні. Можливо, зараз я насолоджуюся ними більше, ніж тоді, коли все це відбувалося. Тоді все складалося з матчів один за одним, і я просто думав про наступну гру, не маючи змоги повністю відчути, що ми робили.

Чи стежу я за Барселоною? Так, звісно. Ми всі обговорюємо ситуацію в клубі, результати, гру — усе це мені досі близьке.

Я дуже хочу повернутися. Ми всі дуже сумуємо за Барселоною. Діти постійно згадують ті часи, моя дружина теж. Ми часто говоримо про життя в Барселоні, ідею повернутися туди. У нас там є будинок, усе готове — саме цього ми хочемо.

Я справді хочу повернутися на стадіон Барселони, коли його добудують. Відтоді, як я поїхав до Парижа, ще не був на Камп Ноу, а потім команда переїхала на Монжуїк. Це буде особливий момент, я впевнений".

Нагадаємо, раніше Ліонель Мессі розповів, коли планує піти з футболу.