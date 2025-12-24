Іспанія

Півзахисник "блаугранас" зізнався, що хотів би знову бачити легендарного аргентинця у складі каталонського клубу.

Півзахисник Барселони Педрі висловив сподівання на те, що склад команди знову поповнить Ліонель Мессі. В інтерв’ю Esquire футболіст зазначив, що без жодних сумнівів підтримує ідею повернення Лео, оскільки вважає його найкращим гравцем в історії футболу.

"Він дуже допоміг мені в той рік, коли ми виступали разом. Чи бачив я його візит на Камп Ноу минулого місяця? Про це я дізнався із соціальних мереж, було складно цього не помітити. Шкода, що нам не вдалося поспілкуватися особисто", — поділився Педрі.

Нагадаємо, що Ліонель Мессі покинув Барселону влітку 2021 року. Наразі восьмиразовий володар "Золотого м'яча" виступає в МЛС за Інтер Маямі.