Мадридський Реал може обміняти вінгера команди Родріго Гоеса та півзахисника англійського Ліверпуля Флоріана Вірца. Про це повідомляє Defensa Central.

За інформацією джерела, головний тренер "вершкових" Хабі Алонсо, який добре знає можливості німця з часів спільної роботи в Баєрі, схвалює цей обмін.

Зазначається, що Родріго незадоволений кількістю ігрового часу у цьому сезоні, тому вже найближчої зими буде вимагати у Реала трансфер.

Цього сезону Флоріан Вірц відіграв за Ліверпуль 16 матчів та віддав 3 результативні передачі. В свою чергу, Родріго має у своєму активі 13 поєдинків та 2 асиста.