Італієць більше працював над тактикою.
Карло Анчелотті, getty images
13 листопада 2025, 19:52
Головний тренер збірної Бразилії Карло Анчелотті згадав часи, коли він очолював мадридський Реал. Цитує італійського фахівця AS.
"Іноді потрібно приймати радикальні рішення, щоби щось змінити. Загалом, за ці чотири роки у Реалі ми з тренерським штабом виконали дуже хорошу роботу. Ми були єдиним цілим – технічний персонал, гравці та клуб. Я вдячний клубу за можливість добре працювати.
Вони завжди підтримували мене, піклувалися і щоліта давали мені відмінних гравців, завдяки яким було простіше досягати цілей. Мені довелося тренувати фантастичних футболістів у чудовому колективі та у дуже хорошій атмосфері. Це був ключовий чинник.
Щодо особистої сторони, я багато працював. Люди часто говорять про управління роздягальнею, але основна частина моєї роботи була пов'язана саме з тактикою. Щоб щось міняти, щоб вписувати нових гравців, молодих – таких як Родріго, Вінісіус, Вальверде, пізніше Беллінгем. Ми дуже багато працювали над тактичними аспектами.
Неправильно говорити, що я лише керую людьми. Я прагну знаходитися в здоровій і чистій атмосфері, але більшість часу моя робота була тактичною. Відносини у команді не потрібно будувати спеціально – досить просто показувати, хто ти є", – сказав Анчелотті.