Іспанія

Італієць більше працював над тактикою.

Головний тренер збірної Бразилії Карло Анчелотті згадав часи, коли він очолював мадридський Реал. Цитує італійського фахівця AS.

"Іноді потрібно приймати радикальні рішення, щоби щось змінити. Загалом, за ці чотири роки у Реалі ми з тренерським штабом виконали дуже хорошу роботу. Ми були єдиним цілим – технічний персонал, гравці та клуб. Я вдячний клубу за можливість добре працювати.

Вони завжди підтримували мене, піклувалися і щоліта давали мені відмінних гравців, завдяки яким було простіше досягати цілей. Мені довелося тренувати фантастичних футболістів у чудовому колективі та у дуже хорошій атмосфері. Це був ключовий чинник.

Щодо особистої сторони, я багато працював. Люди часто говорять про управління роздягальнею, але основна частина моєї роботи була пов'язана саме з тактикою. Щоб щось міняти, щоб вписувати нових гравців, молодих – таких як Родріго, Вінісіус, Вальверде, пізніше Беллінгем. Ми дуже багато працювали над тактичними аспектами.

Неправильно говорити, що я лише керую людьми. Я прагну знаходитися в здоровій і чистій атмосфері, але більшість часу моя робота була тактичною. Відносини у команді не потрібно будувати спеціально – досить просто показувати, хто ти є", – сказав Анчелотті.