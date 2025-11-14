Іспанія

Мігель Анхель Корона залишає клуб після невдалого старту сезону 2025/26 у Ла Лізі.

Валенсія офіційно оголосила про розірвання контракту зі спортивним директором Мігелем Анхелем Короною. Причиною стало невдовільство керівництва провальними виступами команди у сезоні 2025/26.

На офіційному сайті клубу зазначено, що співпраця з 44-річним іспанським фахівцем, який працював у клубі з січня 2020 року та обіймав посади голови скаутського відділу та технічного директора, припиняється негайно.

На даний момент Валенсія займає 17-те місце в Ла Лізі, набравши лише 10 очок після 12-ти турів.