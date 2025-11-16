Іспанія

Американська компанія FSG припинила переговори через правила Ла Ліги.

Американська компанія Fenway Sports Group, що володіє Ліверпулем, зупинила процес перемовин щодо можливого придбання Хетафе. Про це повідомляє Marca з посиланням на джерела, наближені до інвестиційної групи.

За інформацією видання, FSG вирішила відійти від угоди після детального вивчення регламенту Ла Ліги. Ключовим стримувальним фактором стали суворі правила фінансового фейр-плей, які визначають максимально допустимі витрати клубів залежно від їхніх доходів. У Fenway Sports Group дійшли висновку, що чинна система обмежень не сприятиме реалізації їхньої моделі розвитку.

FSG керує Ліверпулем із 2010 року і останнім часом розглядала можливість створення глобальної мережі афілійованих клубів — подібної до тієї, що функціонує у структури Red Bull. Хетафе мав стати потенційним проєктом для входу американців на іспанський ринок, однак нинішні умови вони визнали невигідними.

За даними джерела, група не відкидає інтересу до іспанського футболу загалом, але вирішила відкласти цей крок до більш сприятливого моменту.