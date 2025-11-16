Іспанія

Керівник клубу має намір працювати щонайменше до завершення свого мандату у 2029 році.

У медіа з’явилися чутки про можливу відставку президента Реала Флорентіно Переса, однак ця інформація не відповідає дійсності. Про це повідомляє COPE.

За інформацією джерела, 78-річний керівник не має наміру полишати посаду посеред чинної каденції.

Перес переконаний, що повинен завершити свій мандат, який триватиме до 2029 року. Він не розглядає варіант дострокової відставки та планує й надалі очолювати клуб, щоб завершити ключові проєкти — зокрема, розвиток Суперліги та модернізацію стадіону Сантьяго Бернабеу.

Флорентіно Перес уперше став президентом Реала у 2000 році, перемігши на виборах Лоренсо Санса. Після відставки у 2006 році він повернувся в 2009-му як єдиний кандидат. Надалі він знову без конкуренції вигравав вибори у 2013, 2017, 2021 та 2025 роках.

Нинішній мандат гарантує йому перебування на чолі клубу до 2029-го, і Перес має намір відпрацювати його повністю.