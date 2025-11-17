Іспанія

Легенда клубу приєднався до руху Nosaltres, який прагне змістити чинного президента у 2026 році.

Легенда Барселони Хаві Ернандес долучився до опозиційної коаліції Nosaltres, яка має на меті усунути з посади чинного президента каталонського клубу Жоана Лапорту на майбутніх виборах. Про це повідомляє Diario SPORT.

Коаліцію очолює Віктор Фонт, колишній кандидат на пост президента, а також кілька інших опозиційних груп, що об’єдналися в єдину потужну силу. Свою виборчу кампанію вони презентували 17 листопада у Барселоні, де Хаві був присутній особисто, виступив перед прихильниками та підтримав ініціативу.

Опозиція переконана, що лише широкий союз здатен перемогти Лапорту на виборах, які очікуються у березні або квітні 2026 року.

При цьому відносини між Хаві та Лапортою вже тривалий час залишаються напруженими. Президент Барселони звільнив колишнього тренера у травні 2023 року, попри те, що перед цим переконував його не подавати у відставку. Саме ця ситуація, ймовірно, вплинула на рішення Хаві підтримати опозицію.