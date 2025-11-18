Іспанія

Для Атлетіка це важливе підсилення перед виїзним матчем на оновленому Камп Ноу.

Атлетік Більбао отримав серйозний кадровий бонус перед поєдинком із каталонською Барселоною цього вікенду.

За інформацією Diario SPORT, Ніко Вільямс та Оян Сансет вчасно відновилися після травм і готові вийти на поле оновленого Камп Ноу 22 листопада.

Обидва футболісти пропустили міжнародну паузу через проблеми зі здоров’ям, але напередодні ключового матчу повернулися до тренувань.

Під керівництвом Ернесто Вальверде саме Вільямс та Сансет є головною силою команди в атаці: перший — технічний і вибуховий вінгер, другий — мобільна "дев’ятка" з потужною грою у повітрі.

Барселона, своєю чергою, зіткнулася з втратою Педрі. Проте Гансі Флік може розраховувати на повністю готових до гри Марка Касадо та Френкі де Йонга, які здатні закрити позиції в центрі поля.