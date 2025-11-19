Іспанія

Новий комплект під гаслом "Football is Art" присвячений легендарній перемозі 3:0 на Сантьяго Бернабеу.

Барселона офіційно презентувала четвертий комплект форми поточного сезону.

Як повідомляє каталонський клуб, нова форма вшановує одну з найзнаковіших перемог в історії — тріумф 3:0 над Реалом 19 листопада 2005 року, що став відправною точкою найуспішнішої епохи в історії "блаугранас".



Дизайн футболки виконаний у вертикальних, але навмисно "розірваних" смугах, що символізують траєкторії м’яча під час трьох голів того вечора — першого від Самюеля Ето'о та двох від Роналдіньйо. Усередині коміра розміщено три кола з хвилинами, коли були забиті м’ячі: 14-та, 58-ма та 77-ма.

Завершує дизайн каталонський прапор на зовнішній частині коміра. Шорти виконані у бордовому кольорі з синіми смугами з боків.

Новий комплект доступний у продажу з середи, 19 листопада, через офіційний магазин Барселони, мережу Barça Stores та сайт виробника.