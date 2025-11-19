Іспанія

Марокканський півзахисник спростував чутки про можливий відхід та підтвердив готовність боротися за місце у складі.

Атакуючий півзахисник Реала Мадрид Браїм Діас прокоментував свою ситуацію в команді на тлі обмеженого ігрового часу при Хабі Алонсо та чуток про можливий трансфер.

У нинішньому сезоні 26-річний марокканець провів лише 423 хвилини у 13 матчах та нерідко опинявся позаду Арди Гюлера та Франко Мастантуоно у рамках внутрішньої конкуренції за місце у старті.

Попри це, Діаc, контракт якого діє до літа 2027 року, запевнив, що не має жодного наміру залишати Бернабеу.

"Повертаюся до Реала Мадрид [після збірної Марокко], найкращого клубу у світі. Я завжди хочу бути тут, допомагати своїм одноклубникам і викладатися на повну.

Нова угода? Побачимо, що буде з продовженням мого контракту", — цитує слова Браїма Діаса El Chiringuito TV.

Раніше інші джерела, зокрема журналіст Фабріціо Романо, повідомляли, що нова угода практично узгоджена. Публічні заяви Браїма, схоже, наразі лише знімають сумніви щодо його майбутнього.